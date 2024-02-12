İzmir'de 271 aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 271 aranan şüpheli yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 271 şüpheli çeşitli suçlardan aranırken yakalandı. Operasyonlar sonucunda hırsızlık, kasten öldürme, yağma ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı.

12.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
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İZMİR il genelinde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama bulunan 271 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 bin 610 personelin katılımıyla; 9- 10 Şubat'ta, il genelinde denetim yapıldı. Yapılan sabit ve hareketli denetimlerin dışında ayrıca belirlenen 146 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 25'i 'hırsızlık' suçlarından olmak üzere 'kasten öldürme, yağma, uyuşturucu madde ticareti' gibi çeşitli suçlardan aranan 271 şüpheli yakalandı.(DHA)

İzmir\'de 271 aranan şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

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