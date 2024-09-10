İzmir'de Zafer Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Zafer Yürüyüşü Düzenlendi

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü için düzenlenen kutlama programı, atlı süvari birliklerinin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşü ile devam etti. Süvari birliklerini ilgiyle karşılayan vatandaşlar, atlarla fotoğraf çektirdi. Programın devamında ise Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark'a fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

10.09.2024 00:19
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İZMİR'DE 350 METRELİK ATATÜRK POSTERİ İLE 'ZAFER YÜRÜYÜŞÜ' (4)

İZMİR'İN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ, FENER ALAYI İLE DEVAM ETTİ

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü için düzenlenen kutlama programı, atlı süvari birliklerinin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşü ile devam etti. Süvari birliklerini ilgiyle karşılayan vatandaşlar, atlarla fotoğraf çektirdi. Programın devamında ise Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark'a fener alayı yürüyüşü düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının da korteje katılımıyla önce Gündoğdu Meydanı'na, ardından da Kültürpark'a yürüdü. Kordon'da bulunan vatandaşların da korteje katılımıyla Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, ellerinde meşaleler ile marşlar söyleyerek İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı. Kültürpark'ta son bulan kortejin ardından vatandaşlar, saat 21.00'de sanatçı Haluk Levent'in konserine katıldı.

Kaynak: DHA

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