İzmir'de 37. Zübeyde Hanım Koşusu Gerçekleşti
İzmir'de 37. Zübeyde Hanım Koşusu Gerçekleşti

10.05.2026 15:45
1100 yarışmacının katıldığı koşu, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda sona erdi. Dereceye girenlere ödüller verildi.

İzmir'de Anneler Günü etkinlikleri kapsamında 37. Zübeyde Hanım Koşusu, 1100 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısına gerçekleştirilen koşu, saat 09.00'da Anayasa Meydanı'nda başladı.

Sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi boyunca devam eden koşu, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son buldu.

Koşuda sıralama genel klasman ve 14 farklı yaş kategorisi ile bu yıl başlatılan ve evcil hayvanlarla koşulan "can dost" kategorisinde yapıldı.

Erkekler genel klasmanda Kaan Sarı birinci, Mertcan Koşar ikinci, Hüseyin Sezgin üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanında ise Delfin Eylül Avcı birinci, Ece Özkan ikinci, Dolunay Onaran ise üçüncü oldu.

"Can dost" kategorisinde birinci kupa, ilk 5 katılımcı ise mama ile ödüllendirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay derece giren sporculara kupalarını verdi.

Yarışı tamamlayan tüm koşuculara anı madalyaları verildi.

"Bu, saygı koşusu"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, AA muhabirine Zübeyde Hanım Koşusu'nun ilçe için önemini anlattı.

Koşunun geleneksel olduğunu ifade eden Ünsal, "4 kilometre. Aslında bu, saygı koşusu. Herkes de bu saygı için burada. 37 yıldır bu etkinliğin büyüyerek devam etmesi önemlidir. Karşıyaka cumhuriyet değerlerine kökten bağlı bir ilçe." diye konuştu.

Koşuya tekerlekli sandalyesiyle katılan bedensel engelli Enes Kaya da Zübeyde Hanım Koşusu'na ilk kez katıldığını belirterek, "Zevkli bir koşu oldu. Parkur çok güzeldi ama biraz zorlayıcıydı. En başta Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım." dedi.

Fatma Anter ise Bodrum'da yaşadığını, koşuya her yıl katıldığını bu yıl ise kızı ve 87 yaşındaki annesiyle parkurda koştuklarını anlattı.

Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına karanfil bırakıldı

Koşunun ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda Anneler Günü töreni düzenlendi. Törende anıt mezara kırmızı karanfiller bırakıldı.

Karşıyaka'da yaşayan bir vatandaşın Selanik Atatürk Evi'nden getirdiği toprak Zübeyde Hanım'ın mezarına bırakıldı.

Kaynak: AA

