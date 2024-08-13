İzmir'de 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün 3. etabı tamamlandı - Son Dakika
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İzmir'de 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün 3. etabı tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün 3. etabı Göztepe sahilinde yapıldı. Büyük finale katılacak takımlar belirlendi.

13.08.2024 10:12  Güncelleme: 11:01
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kentteki en büyük sokak basketbolu organizasyonu 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün 3. etabı Göztepe sahilinde yapıldı. 17-18 Ağustos tarihlerinde ise Karşıyaka etabı yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganıyla düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'te 3. etap sona erdi. Göztepe sahilindeki müsabakalara Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Büyük Erkekler kategorilerinde 55 ekip katıldı. Böylece 20-21 Temmuz tarihlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda, 27-28 Temmuz tarihlerinde Buca Hasanağa Bahçesi'nde yapılan ilk iki etabın ardından Göztepe aşaması da tamamlandı.

Büyük rekabet

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvada Genç Erkekler'de Koruluk, Genç Kızlar'da İBB, Büyük Erkekler'de Luna takımları şampiyon olarak büyük finale katılma hakkı elde etti. Kazananlara ödülleri verildi.

Şampiyon Fuar'da belirlenecek

17-18 Ağustos tarihlerinde Karşıyaka Bostanlı sahilinde düzenlenecek etaba başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için 232. 293 30 90- 96 numaralı telefon hattı aranabilecek.

Turnuvanın büyük finali, 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün 3. etabı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün 3. etabı tamamlandı - Son Dakika
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