İzmir'de ABD Askerlerine Fiziki Saldırı: 15 Şüpheli Gözaltında

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği, limana demirleyen ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına çuval geçirilmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 2 Eylül Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın 15 kişiden oluşan grup tarafından ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."

Kadir ÖZEN/ İZMİR,