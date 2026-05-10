İzmir'de Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda Anneler Günü Anması

10.05.2026 16:45  Güncelleme: 22:46
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü kapsamında Zübeyde Hanım Anıt Mezarlığı'nda düzenlediği anma töreninde, Başkan Cemil Tugay ve diğer katılımcılar Zübeyde Hanım'ın önemine vurgu yaptı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü kapsamında Zübeyde Hanım Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Tam bağımsız, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti, dünya döndükçe var olacaktır. Zübeyde Anne, ruhunuz huzurla dolsun. Yattığınız yer nur, mekanınız cennet olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Anıt Mezarlığı'nda anma töreni düzenledi. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Laissez Faire Robotik Takımı Kaptanı Zeynep Ogan, Anneler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Üyesi Esila Bakır, Anneler Günü'ne özel şiir okudu.

TUGAY: "HEPİMİZ SİZİN ÇOCUKLARINIZIZ"

Törende konuşan Başkan Cemil Tugay, Zübeyde Hanım'ın Türk milleti için taşıdığı anlamın çok büyük olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Zübeyde Anne, sizi kendi öz annelerimizle eş değer tutuyoruz. Hepimiz sizin çocuklarınızız. Çünkü bu topraklarda nefes alıyorsak, bilim insanları, sanatçılar, öğretmenler, doktorlar yetiştiriyorsak, fabrikalar, okullar, sanat yapıları kuruyorsak, toprağımızı işleyip denizlere, göklere açılıyor, ekmeğimizi kazanıyorsak; çocuklarımızı bu bağımsız bayrağın altında büyütüyorsak hepsi, sizin bu millete armağan ettiğiniz Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Bir kurtarıcının, bir kahramanın, Cumhuriyetimizin kurucusunun annesine ne söylesek az kalır. İnanıyorum ki siz zaten bu alemin en ulu mertebesine eriştiniz. Bizleri oradan sevgiyle, şefkatle izliyorsunuz. Kıymetliniz Mustafa'nızın eseri Cumhuriyet'e, evlatlarınız olarak gözümüz gibi bakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır' sözü, bizim anayasamızdır. Tam bağımsız, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti, dünya döndükçe var olacaktır. Zübeyde Anne, ruhunuz huzurla dolsun. Yattığınız yer nur, mekanınız cennet olsun."

CUMHURİYET VURGUSU

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de konuşmasında, Zübeyde Hanım'ın yalnızca Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi değil, fedakarlığın ve vatan sevgisinin sembolü olduğunu söyledi. Güç, şöyle devam etti:

"Anadolu'da yokluk içinde evladını büyüten, gerektiğinde onu milletine emanet eden bütün annelerin ortak vicdanıdır. Bir toplumun geleceğini aslında anneler şekillendirir. Bir çocuğun vicdanını, adalet duygusunu, merhametini, memleket sevgisini ilk öğreten yine annelerimizdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün karakterinde gördüğümüz kararlılığın, vicdanın, millet sevgisinin temelinde Zübeyde Annemizin emeği, ahlakı ve güçlü duruşu vardır. Bugün burada sadece geçmişi de anmıyoruz. Aynı zamanda geleceğe dair bir sorumluluk da üstleniyoruz. Çünkü anneler yalnızca evlat büyütmezler. Bir ülkenin geleceğini büyütürler. Bu ülkenin dört bir yanında evladının eğitimi için mücadele eden, yoksullukla mücadele eden, çocuğunun geleceği için kaygılanan ama buna rağmen dimdik ayakta duran milyonlarca annemiz var. Bizler bu ülkenin annelerine mahcup olmamak zorundayız. Onların çocukları için kurduğu hayalleri büyütmek zorundayız. Daha adil, daha huzurlu, daha umutlu bir Türkiye'yi hep birlikte kurmak zorundayız. İzmir, kurtuluşun ve Cumhuriyetin şehridir. Zübeyde Annemiz bu şehirde istirahat ediyor. Bu durum, İzmir'e ayrı bir sorumluluk yüklemektedir. Bizler bu emanete sahip çıkacağız. Cumhuriyete sahip çıkacağız. Kadınların güçlü olduğu, çocukların mutlu olduğu, gençlerin umutla geleceğe baktığı bir ülke mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Rahat uyu, güzel beden. Milletine emanet ettiğin evlat yalnızca bir lider olmadı, bir milletin yolunu aydınlatan büyük bir meşale oldu. O meşale, bu ülkenin vicdanlı insanlarının ellerinde sonsuza kadar yanmaya devam edecek."

Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen anma töreni, vatandaşların Zübeyde Hanım'ın kabrine karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

