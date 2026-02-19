İzmir'de 'Askıda Kıymalı Pide' Uygulaması - Son Dakika
19.02.2026 10:19
İzmir'de bir pide salonu, ihtiyaç sahiplerine yardımı artırmak için 'askıda kıymalı pide' uyguladı.

İZMİR'de bir pide salonunda, sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla 'askıda kıymalı pide' uygulaması başlatıldı. Uygulama ile işletme ve müşteriler tarafından bırakılan ödemelerle hazırlanan pideler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Karabağlar ilçesi Basın Sitesi'nde hizmet veren bir pide salonu, ramazan ayı için öncesinde sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla 'askıda kıymalı pide' uygulamasını hayata geçirdi. Osmanlı Dönemi'nde maddi durumu iyi olmayanların rencide olmaması için başlatılan 'askıda ekmek' uygulamasından esinlenilen projede hem işletme hem de hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere pide ücretini askıya bırakıyor. İşletme ve müşteriler tarafından bırakılan ödemelerle hazırlanan pideler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

'MÜŞTERİLERİMİZ DESTEK OLUYOR'

İşletme müdürü, evli ve 2 çocuk babası, 38 yıllık pideci Bilal Erçin (50), "Ramazan birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma ayıdır. Biz de onun için işletmemizde askıda pide uygulaması yapmaya karar verdik. Müşterilerimiz destek oluyor, kendimiz de koyuyoruz. Pidemizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Müşterilerimize çok teşekkür ederiz. Onların çok büyük desteği oluyor" dedi.

'HARİKA OLMUŞ'

Müşterilerden ilaç mümessili, evli ve 2 çocuk babası Umut Kotan (48) ise "Ramazan ayı geldi. Ramazan, yardım ve dayanışma ayı. Güzel bir kampanya. Kendilerini tebrik ediyorum. Ben de destek olacağım" diye konuştu. Müşterilerden evli ve 1 çocuk annesi Serap Özer (50) de "Çok güzel ve örnek bir davranış. Keşke bütün restoranlarda aynı uygulama yapılsa. Ben de destek vermeyi düşünüyorum. Askıda ekmek bağışı yapıyordum, yemek de çok güzel bir düşünce. Harika olmuş. Çevremdeki herkese de söyleyeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

