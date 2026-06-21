İzmir\'de AYT Heyecanı Başladı

İZMİR'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 3 oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( AYT ) başladı. Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, aileler okul çevresinde heyecanlı bir bekleyişe girdi.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de saat 10.15 itibarıyla başladı. Bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu sınav için öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Adaylar binalara sınava en geç 15 dakika kalana kadar saat 10.00 itibarıyla alındı.

'BU YIL SINAVA İLK GİRİYOR'

İzmir Konak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde çocuklarını bekleyen ailelerden kimi, yanlarında getirdikleri sandalyelerde; kimi de kaldırımlara oturdu. Bazı anneler, okul çevresinde çocukları için dua okudu. İrem Torlak'ın babası Okan Torlak, kızının gayet iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek "Evde, dershanede ve YouTube üzerinden farklı alanlardan sınava hazırlandık. Bütün bir sene süren çalışmanın umarım meyvesini alacağız. Bu yıl sınava ilk kez giriyor. Biz yakın oturduğumuz için vaktinde geldik. Önden de keşif yapmıştık zaten. Sorun olmadı" dedi.

'BİZ DAHA HEYECANLIYIZ'

Zuhal Çınar ise oğlu Özgün Çınar'dan daha heyecanlı olduğunu söyleyip, "Oğlum 3 senedir dershaneye gidiyor. Bu sene de 12'nci sınıf oldu. Bir hedefi var ama bakalım, o hedefine ulaşacak mı; onu bilmiyoruz. Biz daha heyecanlıyız. Çünkü onlar ergen olduğu için belli etmiyorlar" diye konuştu. AYT'ye toplam 1 milyon 627 bin 960 aday katıldı. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak. İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak.