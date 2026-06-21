İzmir'de öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.
Sınava Konak ilçesindeki İzmir Atatürk Lisesi'nde girecek adaylar erken saatlerde okula geldi.
Adaylar kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.
Görevliler, okul çevresinde bekleyen velilerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de AYT Sınavı Başladı - Son Dakika
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