İzmir'de Balkon Ve Bahçe Bitkileri Festivali Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üçüncü kez düzenlediği İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali başladı. Festivalle birlikte Kültürpark adeta çiçek açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenen İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali başladı. İzmir tarımını güçlendirmek ve balkon bahçeciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Kültürpark'ta yapılan program kapsamında rengarenk bir ortam yaratıldı.

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Elvin Sönmez, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, bürokratlar, meclis üyeleri, sektör temsilcileri, üreticiler ve kooperatif üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Üç gün boyunca doğanın renklerini İzmirlilerle buluşturacak festivalin ilk gününde çocuklar için boyama etkinlik alanları oluşturuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanlıklarının stantlarıyla yer aldığı festivalde 15 bin ücretsiz fide dağıtılacak.

TÜRKİYE'NİN SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNDE LİDER KENTİ İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Elvin Sönmez, açılışta yaptığı konuşmada, "Öncelikle üretimin, emeğin, doğayla kurulan ilişkinin yeniden yeşerdiği ve kent kültürü için yeniden görünür olduğu bir festivaldeyiz. Süs bitkileri üretiminin içinde yıllardır yer almış birisiyim. Üreticinin emek ve maliyetini biliyorum. Bir bitkinin satışa gelene kadar geçirdiği sürecin ne kadar büyük bir sabır istediğini biliyorum. İklim riskini, artan girdi maliyetlerini, su ve lojistik sorunlarını, bakım süreçlerini, bu sektörün görünmeyen emeğini yaşamış biriyim. Bu sektör kent sağlığına katkı sunan, iklim krizine karşı direnç oluşturan, kamusal yaşam kalitesini yükselten ve aynı zamanda çok ciddi bir ekonomik değer yaratan stratejik bir üretim alanı. İzmir tam da bu noktada çok güçlü bir potansiyele sahip. İklimi, üretim kültürü, yetişmiş insan gücü, yaratıcı üreticileriyle İzmir, süs bitkileri sektöründe Türkiye'nin lider kentidir. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Cemil Tugay'ın öncülüğünde üreticiyi desteklemeye, iklim dostu ve yeşil bir kent vizyonunu büyütmeye inançla devam ediyoruz" dedi.

BAYINDIR ÇİÇEK ÜRETİCİLERİ KOOPERATİFİ BAŞKANI'NDAN TEŞEKKÜR

Kooperatifler ve üreticiler adına konuşan Bayındır Çiçek Üreticileri Kooperatifi Başkanı Kadir İrdem ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen bu değerli organizasyon üreticinin emeğini görünür kılan, doğayla iç içe yaşamı teşvik eden ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan çok kıymetli bir buluşmadır. Her birimiz bahçelerinde, seralarında sadece bitki değil umut büyütmekteyiz. Büyükşehir Belediyemize ve Başkan Cemil Tugay'a şükranlarımı sunuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, tarıma, üreticiye ve kooperatifleşmeye verdiği destek bizlerin ayakta kalmasını, büyümesini ve bugün burada olmamızı sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

45 YERLİ ÜRETİCİ VE 9 KOOPERATİF STANT AÇTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde gerçekleşen festivale kooperatiflerle birlikte toplam 54 üretici katıldı. Festivalde 45 yerli üretici ve 9 kooperatif stant açtı. Emeklerin görünür kılınmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi İzmirlilerin çiçek ve bahçe bitkilerine kolay erişimini sağlamak için bir adım daha atmış oldu.

FESTİVAL 10 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

İzmir'i çiçek gibi açtıracak organizasyon 10 Mayıs'a kadar devam edecek. Çiçek ve bitki satış stantları, peyzaj ve balkon düzenleme önerileri, atölyeler, söyleşiler, konserler ve çocuk etkinlikleriyle capcanlı bir şekilde sürecek festivale İzmirlilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.