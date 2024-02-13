İzmir'de bir taksiciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İzmir'de bir taksiciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

İzmir\'de bir taksiciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir taksiciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı M.A, adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan zanlının sağlık kontrolü yapıldıktan sonra adliyeye götürüldü. Taksici Kaya Özer, polis merkezine başvurarak tanımadığı bir kişi tarafından darbedildiğini bildirmişti. Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten polis ekipleri, zanlının M.A. olduğunu belirlemiş ve dün gözaltına almıştı.

13.02.2024 15:17  Güncelleme: 15:20
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İzmir'in Konak ilçesinde bir taksiciyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince dün yakalanan M.A'nın (26) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.A, daha sonra adliyeye götürüldü.

Konak'ta taksicilik yapan Kaya Özer, 10 Şubat'ta polis merkezine başvurarak, tanımadığı kişi tarafından darbedildiğini bildirmişti.

Özer, ifadesinde, aracına kadın bir yolcunun bindiğini, bu sırada bir erkeğin bağırdığını, kadının talebi üzerine yola devam ettiğini ancak 100 metre kadar ilerledikten sonra kadının isteğiyle aracı durdurduğunu, arkadan koşarak gelen ve şoför kapısını açan kişinin kendisini darbettiğini, aracına da zarar verdiğini söylemişti.

Taksideki güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin soruşturmayı yürüten polis ekipleri, zanlının M.A. olduğunu belirlemişti. Ekipler, şüpheliyi dün saklandığı ikamette gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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