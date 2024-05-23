İzmir'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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İzmir'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

İzmir\'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren Serdar Karamus hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanığın maktulü takip ettiği ve olay günü silahla ateş ettiği belirtildi. Ayrıca, olayda kullanılan silahın ruhsatsız olması nedeniyle ayrı bir suçtan da ceza talep edildi.

23.05.2024 12:57
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısı Gözde Karamus'u silahla öldüren sanık Serdar Karamus hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık ile maktulün ayrı yaşadıkları, maktulün uzaklaştırma kararları aldırdığı belirtilerek, sanığın sürekli maktule ulaşmaya çalıştığı ve takip ettiği, olay günü de işinden çıkıp evine yalnız giden Gözde Karamus'u takip ettiği aktarıldı.

Sanığın, maktulün parkta yürüdüğü sırada koşarak maktule birkaç el, daha sonra da kendisine 1 el ateş ettiği kaydedilen iddianamede, öldürülen Karamus'un anne ve babasının ifadelerine de yer verildi.

Anne Gülhan Madi'nin, kızının evliliği boyunca şiddet gördüğü ve şikayet etmesi durumunda ailesini öldürmekle tehdit edildiği, boşanma davasının açılmasından sonra sanığın görüşmek istediği, uzaklaştırma kararından sonra kızının tehditler aldığı yönündeki ifadeleri iddianamede yer aldı.

Olay saatinde evine yakın olan maktul ile annesinin telefonda görüştüğü aktarılan iddianamede, annesinin kızına telefonda dikkat etmesini söylediği sırada Karamus'un "Anne, Serdar burada" demesi üzerine annesinin aşağıya indiği ve silah seslerini duyduğu, parka geldiğinde ise kızının vurulduğunu gördüğü anlatıldı.

Cumhuriyet savcısının olaya ilişkin değerlendirmesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan sanığın olay günü maktulü takip ederek 4 el ateş ettiği kaydedildi.

Sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Ayrıca, olayda kullanılan silahın ruhsatsız olması nedeniyle 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan da hapis cezası talep edildi.

Olay

Serdar Karamus, 21 Aralık 2023'te Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'a silahla birkaç el ateş ederek ağır yaralamış, ardından aynı silahı çenesine dayayarak ateş etmişti.

Gözde Karamus, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Serdar Karamus ise tedavi altına alınmıştı. Karamus, tedavisinin tamamlanması sonrası tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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