İzmir'de Cinsel İstismar Cezası: 3 Yıl 1 Ay 15 Gün

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İzmir'de eski çalışanına karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin eski başkanlarından G.R. hakkındaki karar açıklandı.

İzmir 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık G.R. ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki Z.K. ise duruşmaya katılmadı.

Söz verilen G.R. üzerine atılı suçları reddederek, beraatini istedi.

Müştekinin avukatı Çiler Nazife Koşar, sanığın ekonomik üstünlüğünü kullanarak müştekiyle oyun oynadığını ve üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti G.R.'ye nitelikli cinsel istismar suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2022 yılında G.R. hakkında, sahibi olduğu gıda firmasında çalışan Z.K'yi eşinin vefatının ardından telefonla taciz ettiği ve fiziksel tacizde bulunduğu suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.