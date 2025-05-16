İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda örgüt üyesi olduğu tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.???????
Son Dakika › Güncel › İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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