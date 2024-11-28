İzmir'de Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Başladı

İzmir\'de Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Başladı

Dünya Robot Olimpiyatı 2024, İzmir'de 90 ülkeden 564 takımın yarışmasıyla başladı. Organizasyon 30 Kasım'da sona erecek.

28.11.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Robot Olimpiyatları Derneğince düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı 2024'ün uluslararası finali, İzmir'de düzenlenen törenle başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle Fuar İzmir'de gerçekleştirilen final organizasyonuna katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünyadan genç yaştaki katılımcıları İzmir'de ağırlamanın önemini anlattı.

Açılış öncesi 8-19 yaş aralığındaki öğrencilerin projelerini görme imkanı bulduğunu aktaran Özel, doğal afetlerde insanlara yardım edecek ve doğayı korumak için iş görebilecek projeleri dikkatle incelediğini belirtti.

Özel, İzmir'de 4 yıl önce depremde 117 kişinin öldüğünü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de binlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün doğal afetlerde, depremlerde, enkazdan yaralı çıkarmaya yönelik çok sayıda doğa dostu robotik projeyi görmek gerçekten ümit verici. Türkiye'nin en batısındaki ilden bütün dünyaya seslenmek isteriz ki çocuklar yaşatmak için çalışmalılar, yaşatmak için birbiriyle yarışmalılar. Ayrıca yine çocuklar asla eğitimden, beslenmeden, barınmadan ve ailelerinden yoksun kalmamalılar. Bugün dünyanın dört bir tarafındaki tüm çatışmaların bitmesini, özellikle Ukrayna'daki çocukların ölmemesini, Filistin'deki çocukların ölmemesini, Filistin'deki katliamın bir an önce durmasını, Ukrayna'daki savaşın bir an önce durmasını ümit ederek, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü sizlere ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum, yurtta barış dünyada barış."

Dünya Robot Olimpiyatları Derneğinin danışma konseyi başkanı Brent Hutchseon ile derneğin genel sekreteri Claus Ditlev Christensen de yarışma hakkında bilgilendirme yaptı.

Finalde 9'u Türkiye'den 90 ülkeden 564 takım yarışacak. Takımlar RoboMission, Geleceğin Mucitleri, Geleceğin Mühendisleri ve RoboSpor klasmanlarında en ileri teknoloji, robotik ve inovasyon becerilerinin sergilendiği rekabet ortamında dereceye girmek için mücadele edecek.

Organizasyon 30 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Özgür Özel, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Dünya, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:51 Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:19 Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 21:04:32. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.