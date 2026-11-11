İzmir'de durdurulan araçta nakil belgesiz 1,5 ton kum şırlanı bulundu - Son Dakika
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İzmir'de durdurulan araçta nakil belgesiz 1,5 ton kum şırlanı bulundu

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İzmir\'de durdurulan araçta nakil belgesiz 1,5 ton kum şırlanı bulundu
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İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Gişeleri'nde yapılan denetimde durdurulan araçta nakil belgesi bulunmadan taşınan 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi. Sürücüye Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı, canlı olduğu belirlenen kum şırlanları denize bırakıldı.

İzmir'de yol denetiminde durdurulan araçta 1,5 ton kum şırlanı ele geçirildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir- İstanbul Otoyolu Akalan Gişeleri'nde gerçekleştirilen denetimde durdurulan bir araçta nakil belgesi bulunmadan taşınan 1,5 ton kum şırlanı tespit edildi.

Sürücüye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Canlı olduğu belirlenen ve el konulan kum şırlanları denize bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de durdurulan araçta nakil belgesiz 1,5 ton kum şırlanı bulundu - Son Dakika
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