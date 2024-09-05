İzmir'de Sağanak Sonrası Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümü: 42 Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Sağanak Sonrası Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümü: 42 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

İzmir\'de Sağanak Sonrası Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümü: 42 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleşen sağanak sonrası elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili açılan davanın ilk duruşması başladı. Dava kapsamında aralarında elektrik ve su idaresi yetkililerinin de bulunduğu toplam 42 sanık yargılanıyor. Olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in KKTC vatandaşı olması nedeniyle KKTC temsilcileri de duruşmayı takip etti. Aile, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

05.09.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılanmasına başlandı.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar, duruşma salonunda hazır bulundu, İZSU'nun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in KKTC vatandaşlığının da olması nedeniyle KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Gazimağusa milletvekili Erkut Şahali de duruşmayı izlemek üzere salona geldi.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan konuk bakan Arıklı, ihmaller zinciri sonucu yaşanan olayda 2 acı kaybın olduğunu belirterek, "Bu iki acı kayıptan bir tanesi de Kıbrıslı bir çocuğumuz. Burada tıp fakültesi öğrencisiydi. Maalesef buna kaza demek ne kadar doğru bilmiyorum ama yıllar süren ihmallerin getirdiği acı bir olay. Aile hakkını arıyor. Biz de KKTC'nin milletvekilleri ve hükümeti olarak buradayız. Aileye destek veriyoruz hem de bu acı olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan etmek istiyoruz." dedi.

Gazimağusa milletvekili Erkut Şahali ise baba Ahmet Abi'nin okul arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Çok menfur bir olay neticesinde bir kayıp yaşadık. Bizim yurttaşımız. Hem bu sebeple hem de kardeşimin yanında durmak için buradayım. Umarım ki yargı süreci adil bir şekilde sonlanır. Hem kamu vicdanını rahatlatacak hem de benzer olayların bir kez daha yaşanmamasını sağlayacak, zorlayıcı etki yapacak bir sonuç ortaya çıkar." diye konuştu.

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi de olaydan sorumlu olan kişi ve kurumların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve adaletin tecelli etmesini istediklerini belirtti.

Ailenin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise olayda kusuru olanların en üst sınırdan cezalandırılması için mücadele edeceklerini bildirdi.

Dava süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da meydana gelen sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 14'ü tutuklanmış, 1 kişi itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan 10 kişiden Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve bu kurumun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

Soruşturma, Güncel, Yargı, Konak, izmir, Hukuk, Suç, İzmir, Soruşturma, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sağanak Sonrası Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümü: 42 Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:28:34. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Sağanak Sonrası Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişinin Ölümü: 42 Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement