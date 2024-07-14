İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 29 kişi hakkında gözaltı talimatı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin, "Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlulukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." ifadesini kullandı.
Tunç, sosyal medya hesabından, İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Bakan Tunç, soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlulukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.
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