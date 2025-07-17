İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Elektrik dağıtım firması çalışanı Ramiz Turgut (25), Bağyurdu Mahallesi yakınındaki bir fabrikada bakım çalışması yaptığı sırada akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Turgut, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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