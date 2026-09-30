İzmir'de eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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İzmir'de eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

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İzmir'in Menderes ilçesinde eşini 17 bıçak darbesiyle öldürmekle yargılanan sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken taraf avukatları mütalaaya karşı savunma için süre talep etti.

İzmir'in Menderes ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet G. ile maktul Serpil G'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanığın beyanlarının tamamen yalan olduğunu, Serpil'i 17 bıçak darbesiyle katlettiğini belirtti.

İddia makamı, sanığın "eşi canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatları, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Menderes ilçesi Görece Mahallesi'nde 5 Ekim 2025'te karısı Serpil G'yi bıçakla öldüren Ahmet G. tutuklanmış, 2 çocuk annesi kadının 22 Eylül 2025'te kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti. Sanık hakkında "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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