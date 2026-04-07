İzmir\'de Eski DGM Binaları İçin Oturma Eylemi Sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Tahliye süreci başlatılmasının ardından dün başlayan oturma eylemi, bugün de devam etti. Dün saat 18.30'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımının ardından belediye personeli ve partililer sabaha kadar binanın önünde nöbet tuttu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası önünde yaptığı basın açıklamasında Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan binaya sahip çıkmak için herkesi desteğe çağırıp, "Bugün mağdur edilen herkesi yalnız bırakmama günüdür" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise, yarın saat 18.00'de yapılacak kitlesel açıklama için İzmirlilere çağrıda bulundu.