İzmir\'de evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

ABD, Ukrayna'ya 300 Milyon Dolarlık Askeri Yardım Paketi Açıkladı

ABD hükümeti, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhuriyetçiler tarafından engellenen 60 milyar dolarlık yardım paketinin yerine geçecek olan bu yardımın Ukrayna'nın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayacağını belirtti. Yardım paketinde mühimmat, roket ve hava savunma füzeleri bulunacak. ABD Başkanı Joe Biden, aylardır Kongre'yi Ukrayna'ya yardım paketini onaylamaya çağırıyordu. Ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi bu paketi gündemine almadı. Danimarka da Ukrayna'ya 336 milyon dolarlık mühimmat ve ağır silah göndereceğini açıkladı.