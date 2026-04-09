İzmir Belediye Başkanı Tugay, Meslek Fabrikası'nda Hukuki Süreci Anlattı
İzmir Belediye Başkanı Tugay, Meslek Fabrikası'nda Hukuki Süreci Anlattı

09.04.2026 16:31
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Meslek Fabrikası'na hukuka aykırı el konulması üzerine mahkemeye başvurdu. Tugay, yaşanan durumu 'utanç vakası' olarak nitelendirerek, sorunun hukuki yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Meslek Fabrikası ve donanımına hukuka aykırı el konulması üzerine, bugün sabah mahkeme heyetiyle birlikte fabrikaya girme talebinde bulundu. Başkan Tugay, polis barikatını geçerek avukatlar ve heyetle içeri girdi ve tespit işlemlerine katıldı. Destekçileriyle birlikte fabrikadan çıkan Tugay, basına yaptığı açıklamada, olayı hukuk zemininde çözmeye çalıştıklarını belirterek, Türkiye tarihinde ilk kez polis eşliğinde bir işgale karşı nöbet tuttuklarını söyledi.

Başkan Tugay, sorunun şiddetle değil, idari veya hukuki yollarla çözüleceğini vurguladı ve kamuoyunun konuyu doğru anlamasının önemli olduğunu ifade etti. Fabrikadaki malzemelerin yerinde durduğunu gözlemlediğini belirten Tugay, devlet kurumları arasındaki mülkiyet sorununun polis işgaliyle değil, mahkeme sürecine bırakılması gerektiğini savundu. İktidar temsilcilerinin emniyet ve mahkemeleri baskı altında tutmaya çalıştığını iddia etti.

Tugay, bu durumu 'utanç vakası' olarak nitelendirerek, Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumunun mülkünün polis zoruyla işgal edildiğini söyledi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bu yönteme başvurmak zorunda olmadığını, bunun AK Partili milletvekillerinin belediyeye sorun çıkarma çabası olduğunu belirtti. İzmir halkının bu gerçeklerin farkında olması gerektiğini vurgulayan Tugay, ülkedeki hukuksuzluğun normalleştirilmeye çalışıldığını ve bu durumun sağlıklı bir yaşamı engellediğini ifade etti.

