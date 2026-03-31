İzmir'de Fırtınadan Etkilenen Mezarlıklarda Bakım Onarım Çalışması Yapıldı

31.03.2026 10:22  Güncelleme: 11:02
İzmir Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen mezarlıklar için kapsamlı bir onarım çalışması başlattı. Devrilen ağaçlar kaldırıldı, zarar gören mezarların onarımı yapıldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın mezarlıklarda yol açtığı hasarı kısa sürede giderdi. Devrilen ağaçlar kaldırılırken zarar gören mezarlar onarılmaya başlandı; risk oluşturan ağaçlara müdahale edildi.

İzmir'de geçtiğimiz gün etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, kent genelindeki mezarlıklarda hasara yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda mezarlıkta ağaçlar devrilirken, bazı mezarlar zarar gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbarların ardından hızla sahaya çıkarak devrilen ağaçları kesip alandan kaldırdı. Zarar gören mezarlar ise kurum imkanlarıyla onarıldı. Çalışmalar kapsamında bazı mezarlıkların onarılması için Mermerciler Esnaf Odası'ndan da destek alındı.

12 mezarın onarımı tamamlandı

Sahada yoğun mesai harcayan ekipler, devrilen ağaçların kesimi ve kaldırılmasının ardından hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda Kınık Arpaseki, Aşağı Narlıdere, Menemen Seyrek, Yeni Gaziemir, Buca Kaynaklar, Buca Gökdere ve Kemalpaşa Cennetbahçesi mezarlıklarında toplam 12 mezarın onarımı tamamlandı. Fırtınadan etkilenen mezarlıklar arasında Selçuk, Doğançay ve Dikili öne çıkarken, İzmir genelinde toplam 63 mezarın zarar gördüğü belirlendi. Belediyeye bağlı ekipler, kent genelindeki tüm mezarlıklarda hasarın giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yalnızca risk taşıyan ağaçlara müdahale ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, mezarlıklarda gerçekleştirilen ağaç kesimlerine ilişkin yurttaşları bilgilendirdi. Yetkililer, kurum tarafından izinsiz hiçbir ağaç kesimi yapılmadığını vurguladı. Açıklamada, yalnızca kurumuş ağaçlar ile mezar sahiplerinin dilekçeyle talep ettiği ve risk oluşturduğu değerlendirilen ağaçların kesildiği belirtildi. Bunun dışında sağlıklı ve yaşam potansiyeli bulunan ağaçlara kesinlikle müdahale edilmediği ifade edildi. Ayrıca devrilme riski taşıyan ağaçların kesimine ilişkin izin süreçlerinin, ilgili ve yetkili kurumlarla koordineli şekilde titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
