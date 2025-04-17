İzmir'de Gülşen Konseri İptalinin Ardından Usulsüzlük İddiası

(İZMİR) - İzmir Kemalpaşa'da, iptal edilen Gülşen konserine ilişkin kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bekel'in de bulunduğu 5 kişi hakkında kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında açığa alınan eski müdür H.B., belediye çalışanları S.K. ve B.B. ile organizasyon firmasından S.P. de yer alıyor.