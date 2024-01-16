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İzmir'de güzellik merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de güzellik merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde bir güzellik merkezinde çıkan kavgada, M.A. adlı kişi tarafından bıçaklanan Sercan Ç. hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan M.A., kıskançlık nedeniyle yaşandığını söylediği ifadesinin ardından tutuklandı.

İzmir\'de güzellik merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
16.01.2024 - 21:17,
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İzmir'in Buca ilçesinde güzellik merkezinde çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. (45), eşi B.A'nın sahibi olduğu Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki güzellik merkezine geldi.

Burada M.A. ile iş yerinde çalışan Sercan Ç. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, Sercan Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sercan Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sercan Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki ifadesinde olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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