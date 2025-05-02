İzmir'de Hırvat Türk Dostluk Derneği İle Kültürel İş Birliği

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 26. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali kapsamında İzmir'e gelen Hırvat Türk Dostluk Derneği Başkanı, İzmir Akdeniz Akademisi Akademi Kurulu Üyesi Goran Beus Richembergh ve Hırvat Klarnet Dörtlüsü sanatçılarını ağırladı. Başkan Tugay, Richembergh ve ekibini 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'na da davet etti.

Bu yıl 26. kez düzenlenen Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali için kente gelen Hırvat Türk Dostluk Derneği Başkanı, İzmir Akdeniz Akademisi Akademi Kurulu Üyesi Goran Beus Richembergh ve Hırvat Klarnet Dörtlüsü sanatçıları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve iş birliklerinin geliştirilmesi gündeme geldi.

Kültürel paylaşım devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Richembergh ve ekibini bu sene 94'üncüsü düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) davet ederek kültürel paylaşımı bu platformda da devam ettirmeyi önerdi.

"Katkı sunmaya hazırız"

Hırvat Türk Dostluk Derneği Başkanı Goran Beus Richembergh ise derneğin çalışmalarından bahsetti. 31 yıldır Türk kültürünü Hırvatistan'da tanıtmayı amaçladıklarını belirten Richembergh, İzmir'in kardeş kenti olan Hırvatistan'ın Split şehri ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.