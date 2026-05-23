İzmir'de İhaleye Fesat Soruşturması: 4 Tutuklama

23.05.2026 21:44
Egeşehir Yapı'nın ihalesine fesat karıştırma suçlamasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, daha önce hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S. de yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü S.E, Erensan İnşaat yetkilisi S.E, Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilisi M.Ö. ile dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasında, Egeşehir Yapı Genel Müdürü S.E'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edilmişti.

Söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu iddia edilmiş, bu durumun da "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden adli incelemeye tabi tutulduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

