Kadın Temsiline Sanatla İtiraz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Basmane'de bulunan tarihi Bıçakçı Han'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında açılan "İmgeye İtiraz" sergisi 30 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Safiye Otman'ın kurduğu Gallery SO tarafından düzenlenen "İmgeye İtiraz" sergisi, toplumsal cinsiyet, kadın temsili ve görsel kültürün ürettiği kalıpları sanat aracılığıyla yeniden düşünmeye davet ediyor. Yerli ve yabancı 35 sanatçının çalışmalarını bir araya getiren sergi, kadın bedeninin ve kimliğinin tarih boyunca nasıl temsil edildiğini sorgularken görünür olanın ardındaki politikayı tartışmaya açıyor. Sanatın eleştirel ve dönüştürücü gücünden hareketle hazırlanan sergi, izleyiciyi imgelerin ardındaki hikayeleri yeniden okumaya çağırıyor.