İzmir'de İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 10 Yaralı

İzmir\'de İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 10 Yaralı
18.06.2026 13:02
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İzmir'in Kiraz ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu Gülseren Gezginer hayatını kaybetti.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde işçi servisinin şarampole devrildiği kazada Gülseren Gezginer hayatını kaybetti, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çayağzı Mahallesi Değirmendere mevkisinde meydana geldi. A.G.'nin kullandığı 35 BD 184 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, sürücünün eşi Gülseren Gezginer'in hayatını kaybettiğini sürücü ile M.G., G.K., Y.K., K.A., N.K., S.K., A.Y., S.Ş. ve A.E. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan A.E., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kiraz, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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