İzmir'de İtfaiye Ekipleri Sahipsiz Köpeği Kurtardı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir köpeğin yardımına koştu. Buca'da kafası demir parmaklıklar arasına sıkışan sahipsiz köpeği kurtaran ekipler, onun yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir canlının hayatına daha dokundu. Sayısız kurtarma operasyonuna katılan ekipler, bu kez Buca Kaynaklar bölgesinde, bir iş yerinin demir parmaklıkları arasına kafası sıkışan köpeğin yardımına koştu.

Sahipsiz olduğu öğrenilen ve bir süre demir parmaklıklar arasında kurtarılmayı bekleyen köpek, itfaiye ekiplerine haber verilmesi ile bulunduğu yerden başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Demir parmaklıkları kesen ekipler, köpeğin yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.