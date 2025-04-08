İzmir'de İtfaiye Memuru Olmak İçin Sınav Heyecanı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Toros Eğitim Merkezi, itfaiye memuru olmak isteyen adayların sınav heyecanına sahne oluyor. Belediyenin 154 itfaiye memuru alımı için açtığı sınava başvuruda bulunan 2 bin 70 kişiden başvuru şartlarını taşıyan 759 aday birbirinden zorlu parkurlarda ter döküyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 154 memur alımı için açtığı sınava 2 bin 70 kişi başvurdu. Başvuru şartlarını taşıyan 759 aday 18 Nisan'a kadar Toros Eğitim Merkezi'nde uygulamalı sınavlara katılarak zorlu parkurlarda ter dökecek. Uygulama sınavının ilk gününde yağışlı havada mücadele veren adaylar, İzmir İtfaiyesi bünyesinde görev yapmak için kıyasıya yarıştı. İtfaiyeci adayları, zorlu yarışa engel tahtasını (zabor) aşarak başladı. Daha sonra uzunluğu 12 metre, genişliği 18 santimetreyi bulan denge tahtasında yürüyerek tünelden geçti. Fiziki yeterliliğin ölçülmesi için 33 metre koşunun ardından kurulu olan merdivenden kuleye tırmanarak en zorlu parkurları test eden adaylar, karanlık ve dumanlı odada yön bulmaya çalıştı, itfaiye araçlarının direksiyonuna geçti.

Kurayı kendileri çekti

Parkurların ardından adaylar Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) sözlü sınava katıldı. Kura çekerek soru kitapçıklarını belirleyen adaylara; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mesleki uygulama ve Anayasa'dan sorular yöneltildi. Tüm bu süreçler de video çekimi ile kayıt altına alındı.

"Liyakat usulüyle seçim yapılıyor"

İzmir İtfaiyesi'nin köklü ve kurumsal bir yapıya sahip olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, yangınlar ve doğal afetlerle mücadeleyi güçlendirmek için personel kadrosunu da güçlendirdiklerini vurgulayarak, "İzmir İtfaiyesi yangın, deprem, sel gibi her türlü afette İzmir halkının ve çevre illerin yardımına koşarak canla başla çalışır. Yeni alacağımız memurlarımız da çalışmalarımıza güç katacak. Adaylarımızı sözlü ve uygulamalı sınavlardan sonra aldıkları puana göre, liyakat usulüne göre kurumumuza kazandıracağız. Geçmişte yaşadığımız afetlerden çok önemli dersler çıkardık. Yurttaşlarımızın içi rahat olsun. İzmir İtfaiyesi olarak bize ihtiyaç duyulduğunda üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğiz" dedi.

"Zor durumlara hazırlıklı olmalıyız"

İtfaiye memuru olmak için ter döken adaylardan Furkan Umut Özbek, daha önce Eskişehir'de sınava katıldığını, şimdi de İzmir'de aynı maratonu yaşadığını vurgulayarak, "Parkur zordu ama güzel geçti. Havanın yağmurlu olması, durumu biraz daha zorlaştırdı. Ama bitirdik. İtfaiyeci olacağız neticede. Bu tür durumlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Sınavları geçip de işe başladığım zaman daha zorlu durumlarla karşılaşacağım. O nedenle bu parkurlar çok iyi oldu" dedi.

"Zorluk bu işin doğasında var"

Hava şartlarının ve parkurların kendisini zorladığını belirten İbrahim Girgin, "İtfaiyecilik zorlu bir meslek. Bunun farkındayız. Bunun için elimizden geleni yaptık. Sınava katılanlara hayırlısı olsun" diye konuştu. Sefa Serttaş ise zor parkurların bu işin doğasında olduğunu ifade ederek, "Karanlık odadan geçtik. Çok dumanlıydı. Parkur da çok zorladı. Ama bizim için çok iyi oldu. Çünkü ne kadar zor olursa, ona göre göre çalışıp başarı elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kazanırsam İzmir tutkulu bir itfaiyeci kazanacak"

Sınavın çok heyecanlı geçtiğini aktaran Hilal Önal ise, "Benim için çok iyi bir deneyimdi. Karanlık odada zorlandım. Dumanların arasında yön bulmak çok zordu ama bu meslek için çok önemli" dedi. Ferhat Arslan da ilk kez mülakatlara katıldığını söyleyerek, "Gece çok heyecanlıydım ama buraya gelince heyecanım geçti. İtfaiyecilik mesleğini seviyorum. Yağmur biraz zorladı fakat her şeye rağmen parkur güzel geçti. Kazanırsam eğer İzmir araştırmacı, kendini sürekli geliştiren, tutkulu bir itfaiyeci kazanacak. Umarım mesleğimi İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında sürdürme şansı yakalarım" diye konuştu.