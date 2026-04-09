İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı: İzbeton Soruşturmasında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı: İzbeton Soruşturmasında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

09.04.2026 11:09  Güncelleme: 12:32
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON A.Ş. üzerindeki kooperatif usulsüzlüğü iddiaları kapsamında 10 şüpheliye gözaltı kararı çıkardı. Operasyon sonucunda 9 şüpheli yakalandı.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İZBETON A.Ş'deki "kooperatif usulsüzlüğü" iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş. Üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında; İZBETON A.Ş. Üzerinden İzmir ili Gaziemir ilçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak, 'zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali' suçlarından soruşturma yürütülerek; Kooperatif Yeni Yönetim Kurulu'nun şikayet dilekçesi, mağdurları beyanı ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İzbeton A.Ş yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli yönünden 9 Nisan 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiş olup gözaltı kararı tesis edilmiştir. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanamayan şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir."

Kaynak: ANKA

Operasyon, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
