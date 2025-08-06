İzmir'de Kenevir Operasyonu: 3 Gözaltı

İZMİR'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin çatısında kenevir yetiştirdiği belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin çatısında kenevir yetiştirildiği bilgisi sonrası çalışma başlattı. Önceki gün harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Adrese düzenlenen operasyonda, çatı katında dikili halde çok sayıda kenevir ile bir plastik depoda muhafaza edilen kenevir ile 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Operasyonda E.A., Ş.A. ve Ş.G. gözaltına alındı. 3 şüpheli, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.