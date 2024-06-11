İzmir'de LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa isteyen grup imza topladı - Son Dakika
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İzmir'de LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa isteyen grup imza topladı

İzmir\'de LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa isteyen grup imza topladı

İzmir'de, LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa çıkarılmasını isteyen bir grup, imza topladı. Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri Konak Atatürk Meydanı'nda toplanarak yasa taleplerini dile getirdi. Dernek başkanı, LGBT hareketinin aileyi ve milli devletleri ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan bir ideolojik araç olduğunu savundu ve LGBT hareketine karşı yasaların çıkarılması gerektiğini belirtti. Dernek üyeleri, yasa çıkarılması için imza topladı.

11.06.2024 16:45
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İzmir'de, LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa çıkarılmasını isteyen bir grup, imza topladı.

Konak Atatürk Meydanı'nda toplanan Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri "Çocuklarımız hedefte meclis göreve LGBT'nin özendirilmesi ve örgütlenmesine karşı yasa istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Konak Şube Başkanı Özlem Göktoğan, burada yaptığı açıklamada, küresel sömürü sisteminin LGBT hareketini aileyi, milleti ve milli devletleri ortadan kaldırmak amacıyla yarattığını ve ideolojik bir araç olarak kullandığını söyledi.

Göktoğan, LGBT hareketinin kadın erkek cinsiyetini reddettiğini, geleneksel aile kurumunu insanların cinsiyet özgürlüğünü engelleyen faşist bir kurum olarak göstermeye çalıştığını savundu.

Toplumun yapı taşının aile olduğunu dile getiren Göktoğan, aile kurumunun ortadan kalkmasının devletin yıkılmasıyla sonuçlanacağını söyledi.

Bir çok devletin LGBT ideolojisine karşı harekete geçtiğini anlatan Göktoğan, şunları kaydetti:

"Yasalar çıkararak LGBT örgütlenme ve propagandasını yasaklamışlardır. Avrupa ve ABD halkları 'çocuklarımız ve ailemizi koruyacağız' sesleriyle LGBT'ye tepki vermeye başlamıştır. LGBT hareketiyle mücadelemiz devam edecektir. Biz toplumsal direnişimizi göstereceğiz ama somut görev devlete düşmektedir. Çocuklarımızı, aile kurumumuzu, milli devletimizi korumak için LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasalar çıkarılması zorunluluktur."

Açıklamanın ardından dernek üyeleri yasa çıkarılması için imza topladı.

Kaynak: AA

İzmir, LGBT, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa isteyen grup imza topladı - Son Dakika

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