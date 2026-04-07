Meslek Fabrikası Direnişinin İkinci Gününde Romanlardan 'Meşaleli' Destek… "Meslek Fabrikası'nın Kapanması, Umudun ve Işığın Sönmesi Olur"

07.04.2026 21:32  Güncelleme: 22:06
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı Roman vatandaşlar direniş başlattı. Roman Birlik Platformu Kurucusu Hüseyin Heptepe, fabrikanın kapanmasının istihdamı olumsuz etkileyeceğini belirtti.

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 2. Gününde devam ederken Roman vatandaşlardan direnişe destek geldi. Alana meşalelerle giren Romanlar adına konuşan İzmir Roman Birlik Platformu Kurucusu Hüseyin Heptepe, "Ekonomik krizi iliklerimize kadar hissettiğimiz bu zor günlerde Meslek Fabrikası'nın kapanması, umudun ve ışığın sönmesi olur. Buranın tapusu halktadır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 2. gününde devam ediyor. Ege, Emirsultan, Yenişehir, Tepecik ve Ballıkuyu gibi birçok mahalleden çok sayıda Roman vatandaş, ellerinde meşaleler ve davul zurnayla direniş alanına desteye geldi.

"Dik dur eğilme, Romanlar seninle" sloganları atarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a destek veren Romanlar adına konuşan İzmir Roman Birlik Platformu ve Seyyar Esnaf Meclisi Kurucusu Hüseyin Heptepe, Meslek Fabrikası'nın Romanlar için istihdam demek olduğunu söyledi."

"Özellikle kadın istihdamı konusunda destek oldu"

Meslek Fabrikası'nın kapanmasıyla istihdamlarının olumsuz etkileneceğini belirten Heptepe, şunları söyledi:

"Şu an 40 Roman STK'sı ve örgütle birlikte Meslek Fabrikası'na destek amaçlı buraya geldik. Biz, siyaset üstü konuşmak istiyoruz. 2022 yılında en dezavantajlı mahaller olan Roman mahallelerinde istihdam konusunda pozitif ayrımcılık görürken Büyükşehir Belediyemiz bizlere burada eğitim verip özellikle kadın istihdamı konusunda destek oldu. Emekçi, çiçekçi kadın girişimcilerimize, balık-ekmek pişiricilerimize, mısır pişiricilerimize sertifikalarını verip İzmir'in her yerinde iş sahibi olmasını sağladı. Romanlar denilince akla hep dokuz sekizlik bir eğlence geliyor. Aslında içimiz çok buruk. En dezavantajlı gruplarız. Ekonomik krizi iliklerimize kadar hissettiğimiz bu zor günlerde Meslek Fabrikası'nın kapanması, umudun ve ışığın sönmesi olur. Buranın tapusu halktadır. Meslek Fabrikası'nın kapatılmasından vazgeçilmesi lazım. Biz sonuna kadar takipçisi ve destekçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
İsrail Trump’ı bekliyor: İran saldırıları için hedefleri güncelledi İsrail Trump'ı bekliyor: İran saldırıları için hedefleri güncelledi

21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Umrumda değil
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Umrumda değil
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
