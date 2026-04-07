Tugay ile İnan Arasında Meslek Fabrikası Krizi Büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan arasında Meslek Fabrikası üzerinden başlayan savaş büyüyor. Tugay, İnan'ı hedef alarak, "Yerelde AK Partili bir siyasetçi var; burada bir güç gösterisi yapmaya çalışıyordu, konu olarak bunu seçti. Ceberut bir tavırla istediğimi yapabiliyorum tavrı görüyoruz. Bunu kabul edemiyoruz" dedi.

Tugay, Meslek Fabrikası önündeki eylemin ikinci gününde, vakıf konusunun hayali olduğunu belirterek, "Tamamen hayali bir vakfa tapusunu geçirdiler. Osmanlı zamanında kurulmuş ve kapatılmış vakıf. Bugün de yok. Biz dava açtık ve henüz sonuçlanmamışken binayı ablukaya alıp burada çalışan insanları buraya sokmadılar" diye konuştu.

Binayı geri almak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Tugay, "Bizimki bir savaş değil ama birileri bize düşman hukuku uygulamaya çalışıyor gibi görünüyor. Bu hizmeti engellemek onlar için siyasi bir kazanç olarak görünüyor olabilir ama bunu aklımız almıyor" dedi. Yarın 18.00'de Meslek Fabrikası önünde büyük bir miting yapılacağını duyurdu.