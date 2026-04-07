Tugay ile İnan Arasında Meslek Fabrikası Krizi Büyüyor

07.04.2026 22:09
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan arasında Meslek Fabrikası üzerinden başlayan gerilim artıyor. Tugay, İnan'ı eleştirerek güç gösterisi yaptığını ifade etti ve vakıf konusunun hayali olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan arasında Meslek Fabrikası üzerinden başlayan savaş büyüyor. Tugay, İnan'ı hedef alarak, "Yerelde AK Partili bir siyasetçi var; burada bir güç gösterisi yapmaya çalışıyordu, konu olarak bunu seçti. Ceberut bir tavırla istediğimi yapabiliyorum tavrı görüyoruz. Bunu kabul edemiyoruz" dedi.

Tugay, Meslek Fabrikası önündeki eylemin ikinci gününde, vakıf konusunun hayali olduğunu belirterek, "Tamamen hayali bir vakfa tapusunu geçirdiler. Osmanlı zamanında kurulmuş ve kapatılmış vakıf. Bugün de yok. Biz dava açtık ve henüz sonuçlanmamışken binayı ablukaya alıp burada çalışan insanları buraya sokmadılar" diye konuştu.

Binayı geri almak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Tugay, "Bizimki bir savaş değil ama birileri bize düşman hukuku uygulamaya çalışıyor gibi görünüyor. Bu hizmeti engellemek onlar için siyasi bir kazanç olarak görünüyor olabilir ama bunu aklımız almıyor" dedi. Yarın 18.00'de Meslek Fabrikası önünde büyük bir miting yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Eyyüp Kadir İnan, Cemil Tugay, AK Parti, Belediye, Güncel, Vakıf, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
22:25
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump'tan İran'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Advertisement
