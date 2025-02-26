İzmir'de Mira Licen'in 'Sadece Sevgi Yaratır' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de Mira Licen'in 'Sadece Sevgi Yaratır' Sergisi Açıldı

Slovenyalı sanatçı Mira Licen'in 'Sadece Sevgi Yaratır' isimli resim sergisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açıldı ve 30 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, sanatın birleştirici gücünü keşfetmeye davet ediyor.

26.02.2025 09:57  Güncelleme: 10:45
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(İZMİR)- İzmir, Slovenyalı ünlü sanatçı ve restoratör Mira Licen'in sergisine ev sahipliği yapıyor. "Sadece Sevgi Yaratır" isimli resim sergisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 30 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Mira Licen'in "Sadece Sevgi Yaratır" resim sergisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açıldı. Sanatın ve sevginin birleştirici gücünü keşfetmeye davet eden sergi, 30 Mart tarihine kadar açık kalacak. Mozaik, vitray, resim ve cam füzyon gibi farklı tekniklerle çalışan sanatçının bu sergideki resimleri ve enstalasyon çalışmaları, İzmir ve Slovenya arasında bir kültür köprüsü kuruyor.

İzmir mavisi

Serginin açılışına Başpiskopos Dr. Martin Kmetec, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın eşi Mr. Ales Musar, sanatçı Mira Licen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler katıldı. Mira Licen, serginin açılmasında emeği olan herkese teşekkür etti. Slovenya Cumhurbaşkanı Musar'ın eşi Mr. Ales Musar, "Bir sanatçı olarak Mira Licen, hem geçmişimize tanıklık eden sanat eserlerini korumak hem de kültürel mirasımız haline gelebilecek yeni eserler yaratmak için her iki alanda da çalışıyor" dedi. Sergi için hazırlanan kataloğa ilk baktığında mavinin çok özel bir tonunun dikkati çektiğini söyleyen Ales Musar, "Mira'nın restorasyon çalışmalarına öncülük ettiği ve bu nedenle de iki yıldır İzmir'de yaşadığı Sen Polikarp Kilisesi'ni ziyaret ettikten sonra, Mira'nın İzmir'e ne verdiğini açıkça anladım ve aynı zamanda İzmir'in Mira'ya ne verdiğini de. Mavinin o özel tonu hafızamda İzmir mavisi olarak kalacak" diye konuştu.

"Dostluğu pekiştiriyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın selamlarını ileterek sözlerine başladı. Elvin Sönmez Güler, "Kentimizin sanatın evrensel diliyle daha da zenginleşmesini sağlayan her etkinliği büyük bir memnuniyetle destekliyor ve bu kültürel köprüyü bir kez daha inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Açılışını yaptığımız bu sergi, İzmir ve Slovenya arasındaki kültürel dostluğu daha da pekiştiriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Mira Licen'in 'Sadece Sevgi Yaratır' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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