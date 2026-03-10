İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Uğur Şahin (32) idaresindeki 35 ACN 567 plakalı motosiklet, Yaka Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Şahin'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
