İzmir\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İbrahim Halil Karataş (28) idaresindeki 35 ATY 136 plakalı motosiklet, İnönü Caddesi Bayramyeri Köprülü Kavşağı çıkışında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Karataş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Karataş'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
