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İzmir'de motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki sürücü Ahmet Turan O., başını beton zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzmir\'de motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
27.01.2024 - 07:57,
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Turan O. (17) idaresindeki 35 BYJ 156 plakalı motosiklet, Selvili Mahallesi Dostluk Bulvarı'nda seyrederken kontrolden çıkıp devrildi.

Başını beton zemine çarpan Ahmet Turhan O. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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