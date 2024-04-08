İzmir'de motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

İzmir\'de motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, plakasız motosiklet kullanan Emir Furkan Çayır'ın bahçe duvarına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çayır'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazada, sürücünün motosikletin önünü kaldırması nedeniyle kontrolü kaybettiği iddia edildi.

08.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:38
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Emir Furkan Çayır'ın (21) kullandığı plakasız motosiklet, Dokuzeylül Mahallesi Betontaş Yolu Sokak'ta bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Çayır'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çayır'ın Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenci olduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşlar, sürücünün motosikletin önünü kaldırdığını, bu nedenle kontrolü kaybettiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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