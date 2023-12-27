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İzmir'de motosiklet kazasında kurye hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet kazasında kurye hayatını kaybetti

Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosikletten düşen kurye Zeynep Demir, yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir\'de motosiklet kazasında kurye hayatını kaybetti
27.12.2023 - 14:33,
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İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Demir yönetimindeki motosiklet Bornova viyadüğünde aynı yönde giden Murat G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Demir, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurye olarak çalışan Demir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Murat G. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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