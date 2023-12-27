İzmir\'de motosiklet kuryesi trafik kazasında hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye Zeynep Demir , yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir Çevreyolu Bornova mevkisinde meydana geldi. Murat G. idaresindeki otomobil ile aynı yönde giden bir alışveriş sitesi adına çalışan kurye Zeynep Demir yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Demir, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Murat G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.