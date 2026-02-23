İzmir'de Müziğin Merkezi Stüdyo Kültürpark'ın Kapıları Herkese Açık - Son Dakika
İzmir'de Müziğin Merkezi Stüdyo Kültürpark'ın Kapıları Herkese Açık

23.02.2026 10:28  Güncelleme: 11:25
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, genç müzisyenler arasında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlattığı ücretsiz müzik stüdyosu hizmeti “Stüdyo Kültürpark”, hizmet vermeye devam ediyor. Profesyonel ekipmanlarla kayıt imkanı sunan merkez, rap müzikten halk müziğine kadar tüm branşlara ve her yaştan müzisyene kapılarını açıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Stüdyo Kültürpark adıyla 2025 yılının aralık ayında hizmete açtığı ücretsiz müzik kayıt stüdyosu, kentte önemli bir açığı kapattı. Profesyonel ekipmanlara erişimi kısıtlı gençler, hayallerine bir adım daha yaklaştı. Kayıt stüdyosu sadece gençlere hizmet vermekle de kalmıyor, her yaştan yurttaşa kapılarını açıyor.

Çetin: "Yaşama dokunan hizmetler önemli"

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda faaliyet gösteren merkeze gelerek bağlamasıyla kayıt yapan ve çok uzun süredir müzikle uğraştığını belirten Deniz Çetin, "Muazzam bir ortam. Müzikle uğraşan ve ekipman sıkıntısı yaşayan insanlar var. Bu hizmeti belediyenin vermesi güzel. Cemil Başkan önce Karşıyaka'da bu projeyi hayata geçirmiş. Çok iyi bir uygulama. Böyle yaşama dokunan hizmetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün bir stüdyoya girsem kayıt yapmak istesem o maliyeti göze almam lazım. Yol, köprü yapılıyor zaten ama sanatla uğraşan insanların hayatının kolaylaştırılması güzel. Böyle bir yerin varlığı için belediye başkanına teşekkür ediyorum. Genel teamüllerin dışında düşünebilmek önemli. Bu merkezden daha çok insanın haberdar olması gerekiyor" dedi.

Darıcıoğlu: "Bu hizmetten çok memnunum"

Rap müzik dalında eser üreten Efe Darıcıoğlu evinde kurduğu stüdyonun ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan merkeze geldiğini belirtti. Darıcıoğlu, "İlk defa geldim. Çok beklentim yoktu ama buradaki personel benimle çok ilgilendi. Ne yapmam gerektiğini tek tek söylediler ve ortaya bence güzel bir iş çıktı. Bir İzmirli olarak böyle bir hizmetin var olmasını çok iyi buluyorum. Hem hobim hem de belki geleceğimi şekillendirecek bir alan. Çok mutluyum. Buraya ilk geldiğimde içerideki ses yalıtımının çok iyi olduğunu gördüm. Ekipmanların yeterliliğinden ve personelin teknik bilgisinden memnunum" ifadelerini kullandı.

Stüdyo hakkında

Stüdyo, genç yeteneklerin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak amacıyla en son teknolojiyle donatıldı. Ses izolasyonu titizlikle yapılan stüdyoda, Mac Studio işlemcilerden Universal Audio ses kartlarına, Genelec referans monitörlerinden Nord synthesizer'lara ve profesyonel davul setlerine kadar dünya standartlarında ekipmanlar bulunuyor. Gençler, piyasada yüksek maliyetler gerektiren profesyonel kayıt olanaklarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde ücretsiz olarak erişebiliyor. Gençlerin kendilerini ait hissedeceği dinamik bir tasarıma kavuşan stüdyo, yalnızca bir kayıt alanı değil, aynı zamanda bir etkileşim merkezi olarak hizmet veriyor. Stüdyodan yararlanmak isteyen gençler https://studyokulturpark.izmir.bel.tr/basvuruformu adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Kaynak: ANKA

