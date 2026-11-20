İzmir'de operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, 10 kilo 550 gram skunk ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesinde polis, uyuşturucu sattığı belirlenen bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Aramada 10 kilo 550 gram skunk ve 55 gram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
İZMİR'de polis tarafından yapılan operasyonda 10 kilo 550 gram skunk, 55 gram kokain ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen bir şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, bugün şüpheli Mehmet S.K.'yi (44) evine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 10 kilo 550 gram skunk, 55 gram kokain ele geçirildi. Mehmet S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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