İzmir'de Organize Suç Operasyonu
İzmir'de Forza ve Yalı gruplarına yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.
Bakan Gürlek: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen diğer soruşturmada ise 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edilmiştir. İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanmış ve örgüt yöneticileri gözaltına alınmıştır.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Organize Suç Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?