İzmir'de Oto Galeri Kurşunlandı, 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Oto Galeri Kurşunlandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de Oto Galeri Kurşunlandı, 2 Şüpheli Tutuklandı
09.07.2026 23:29
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Torbalı'da bir oto galeri kurşunlanma olayıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir oto galerinin kurşunlanma olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Haziran'da Torbalı ilçesinde meydana geldi. İlçede faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen V.K (21) ve Ö.Y.A (17) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Torbalı, Güncel, Yaşam, İzmir, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Oto Galeri Kurşunlandı, 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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