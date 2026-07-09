İzmir\'de Oto Galeri Kurşunlandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir oto galerinin kurşunlanma olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 26 Haziran'da Torbalı ilçesinde meydana geldi. İlçede faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen V.K (21) ve Ö.Y.A (17) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.