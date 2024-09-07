İzmir'de Oto Galeride Rehin Alma Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Oto Galeride Rehin Alma Olayı

İzmir\'de Oto Galeride Rehin Alma Olayı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir oto galeride yaşanan olayda, şüpheliler müteahhit bir kişiyi tabancayla tehdit ederek boş senetlere imza attırdı. Şüpheliler operasyonla yakalandı.

07.09.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde E.U., F.K., B.G. ve E.S., oto galeride alıkoydukları, oto alım satım işi yapan müteahhit B.Y.'yi tabancayla tehdit ederek boş senetlere imza attırdı. Bir süre sonra B.Y.'yi bırakan şüpheliler, operasyonla yakalandı.

Olay, 9 Ağustos'ta bir oto galeride meydana geldi. İddiaya göre şüphelilerden oto galeri işi yapan E.U. ve F.K., oto alım satım işi de yapan müteahhit B.Y. ile bir pastanede buluşup, oto galeriye geçti. Burada E.U., F.K., B.G. ve E.S., B.Y.'yi tabancayla tehdit edip, cep telefonunu aldı. Şüpheliler, alıkoydukları ve darbettikleri B.Y.'ye boş senetlere imza attırıp bıraktı. B.Y., durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro, Teknik Büro, Suç Analiz Merkezi (SAM) Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri tespit edilen şüpheliler, ev ve iş yerlerine önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda gasbedilen cep telefonu, 4 ruhsatsız tabanca ile 725 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.U ve F.K tutuklandı, B.G ve E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Gaziemir, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Oto Galeride Rehin Alma Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 00:30:43. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Oto Galeride Rehin Alma Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement