Buca'daki Depo Yangınında Maddi Hasar Oluştu

22.01.2026 15:42  Güncelleme: 16:38
Buca Seyhan Mahallesi'nde bir oto tamirci deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı otomobiller ve parçalarda hasar oluştu.

(İZMİR) - Buca Seyhan Mahallesi'nde bir oto tamirci deposunda çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki oto tamirci deposunda saat 10.10 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye aracı ve çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depo içerisinde bulunan iki otomobil ile çok sayıda otomobil parçasının zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

